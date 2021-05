Minacciata di morte dal compagno si chiude in camera e chiama la polizia

Lo aveva denunciato solo qualche giorno prima. Durante l’ennesima lite la donna ha chiamato la polizia terrorizzata dal compagno che la minacciava di morte.

La vicenda

Nella serata di giovedì 13 maggio una 36enne moldava ha chiesto aiuto alla polizia per difendersi dal compagno violento. L’uomo, un 46enne italiano, ha minacciato la donna di ucciderla se avesse chiamato la polizia o i carabinieri e ha continuato a inveire su di lei tanto che la 36enne si è chiusa a chiave in camera per paura che la uccidesse davvero. La donna aveva già denunciato il compagno qualche giorno prima per i suoi atteggiamenti violenti. La polizia ha denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e il pubblico ministero Giorgio Falcone ha disposto l’immediato allontanamento dall’abitazione.