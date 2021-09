Minaccia con una pistola la vicina che pulisce il terrazzo: 60enne denunciato

Ha minacciato con una pistola la vicina che faceva le pulizie sul terrazzo. La donna, spaventata, ha chiamato la polizia.

Il fatto

Nella mattinata di domenica 19 settembre una 48enne originaria delle Filippine stava facendo le pulizie nell’appartamento in cui vive a Ponte di Brenta. Ha cominciato a pulire il terrazzo ed è comparso il vicino di 60 anni che protestava. Le ha puntato contro una pistola e l’ha minacciata di smettere di pulire il terrazzo. La donna si è spaventata moltissimo, è corsa in casa e ha chiamato il 113. Quando i poliziotti sono arrivati hanno perquisito la casa del 60enne e hanno trovato la pistola giocattolo, scambiata per vera. L’uomo è stato denunciato per minacce aggravate.