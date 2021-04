«Io ti sparo!», 70enne minaccia il vicino di casa per il parcheggio con una scacciacani

«Io ti sparo!». Così un 70enne ha minacciato il vicino, sventolando una scacciacani che da lontano e per persone poco esperte sembrava una vera pistola.

Il fatto

Erano le 10.20 di lunedì 19 aprile quando un 39enne romeno residente all’Arcella ha chiamato la polizia molto agitato. Ha detto agli agenti di essere stato minacciato di morte dal vicino per un diverbio riguardo al parcheggio. «Io ti sparo» avrebbe detto il 70enne. Poi si era chiuso in auto. Alcune pattuglie si sono recate nella via dove abitano i due uomini e hanno trovato il 70enne effettivamente dentro la sua auto. I poliziotti hanno perquisito il mezzo e hanno trovato effettivamente una scacciacani brunita e senza tappo rosso. La pistola è stata sequestrata e il 70enne è stato denunciato per minacce aggravate.