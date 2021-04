Minacciano due persone con un coltello, fermati in zona stazione

E' stato individuato grazie alle telecamere cittadine il duo di assalitori che hanno minacciato delle persone in piazza De Gasperi, dopo essere scese da un mezzo pubblico. Il personale delle volanti giungeva in piazza immediatamente sul posto dove era rimasto solamente Osawaru Nelson, nigeriano ventisettenne che cercava di sottrarsi all’arresto e tentava la fuga e alla fine, nonostante la sua resistenza, è stato bloccato. Perquisito, nella tasca sinistra della camicia che indossava veniva trovato, un coltello di tipo svizzero lungo 15 centimetri.

Minacce

In via Tommaseo un'altra pattuglia contemporaneamente bloccava Okuonghae Pedro, venticinquenne di Padova. Nel frattempo il personale della Polfer individuava e identificava le altre due persone che avevano subito le minacce i quali dichiaravano di essersi trovati a bordo di un autobus dell’Aps. Una volta che il bus è giunto alla fermata di piazzale Stazione e tutti sono scesi dal mezzo pubblico, senza alcun motivo, i due li hanno minacciati con dei coltelli per poi successivamente scappavare, ma in direzione della pattuglia dei militari presenti in Stazione.