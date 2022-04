Al Ministro Franco il premio "Alumnus of the Year"

Il Ministro Franco ha ricevuto dall’Università e dall’Associazione Alumni Università degli Studi di Padova il premio Alumnus of the Year. Si tratta del più alto riconoscimento conferito dall’Associazione Alumni a un laureato nell’Ateneo patavino, per il contributo e l’impatto dati nel testimoniare i valori dell’Università e per aver rappresentato nel proprio percorso personale e professionale la Patavina Libertas. Il premio gli era già stato assegnato prima della pandemia, nel 2020, quando non era ancora diventato ministro.