Due ragazzini a nuoto su un isolotto del Brenta non riescono a tornare, salvati dai pompieri

Due ragazzini raggiungono a nuoto un isolotto del Brenta nei pressi di via Argine a Fontaniva, ma non riescono più riguadagnare la riva per la forte corrente del fiume. Sono stati poi portati in salvo dall’elicottero Drago 153 dei vigili del fuoco. È successo sabato pomeriggio, 11 maggio alle 16:10, quando sono stati attivati i soccorsi. L’elicottero del reparto volo di Venezia con a bordo anche i sommozzatori è atterrato sull’isolotto e ha imbarcato i due giovanissimi, che sono stati portati in zona sicura, dove era presente la squadra dei vigili del fuoco di cittadella. I due ragazzini sono stati poi affidati ai genitori.