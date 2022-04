Minori e abusi, come riconoscerli: l'iniziativa degli studenti al Valle

L’esperienza dell’abuso colpisce le vittime con forza, causando un trauma profondo e irreversibile. Ma l’argomento abuso sessuale nell’infanzia non può più rimanere relegato nel segreto degli studi degli specialisti delle sofferenze del corpo e dell’anima, o dentro le cartelle processuali dei Tribunali, ma, al contrario, deve essere portato alla luce del sole perché tutti possano sapere di cosa si tratta e, soprattutto, che cosa si può fare per impedire che il fenomeno continui a perpetrarsi incontrastato.

Progetto

Per questo Scholé, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha promosso un percorso assieme a Meti, associazione per la tutela di chi ha subito abusi nell'infanzia, coinvolgendo due classi dell'Istituto Valle di Padova

Meti

Il 29 aprile presso la scuola, Laura e Liliana dell'associazione Meti racconteranno a ragazzi e ragazze la loro esperienza di abuso. Nel seguito del percorso Lorenzo Passini, fotografo professionista, presenterà il progetto “Ri-scatti: storie di abuso all'infanzia raccontate dalla fotografia”, raccontando l'esperienza del creare degli scatti tramite il racconto delle persone dell'associazione mentre, dall'altra parte dell'obiettivo, Francesca Svanera, racconterà come ha vissuto il racconto dell'abuso subito e del vederlo rappresentato attraverso degli scatti. Ai ragazzi e alle ragazze verrà chiesto di rappresentare, a loro volta, un disagio attraverso la fotografia.

Il Magnete

Il 21 maggio alle 17.00, a conclusione del percorso verrà promosso un evento presso il Magnete della creatività (di fronte alla Galleria S. Carlo). È previsto un incontro con Laura e Francesca, vittime di abusi e autrici dei libri “La bambina che beveva cioccolata” e “Rimase solo polvere”. Nel corso dell'evento verrà inaugurata la mostra “Ri-scatti: storie di abuso all'infanzia raccontate dalla fotografia” che rimarrà esposta fino al 4 giugno. In conclusione non mancheranno musica e intrattenimento.

Scuola Valle

Il percorso è stato possibile grazie alla collaborazione di Andrea Sarno e Anna Vestita, insegnanti del Valle, insieme a Chiara Cristinelli, psicologa della cooperativa Cosep e a Laura Monticelli, Francesca Svanera, Liliana Mistretta, Lorenzo Passini dell'associazione Meti.