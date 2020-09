Minori sorpresi a spacciare eroina e cocaina: denunciati e accompagnati in comunità

Due minorenni sono stati sorpresi a spacciare dai carabinieri di Padova, con diversi grammi di eroina e cocaina.

I fatti

Nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre i carabinieri hanno visto due ragazzini di 17 e 16 anni, entrambi tunisini, in piazzale Boschetti. I due avevano quasi 11 grammi di eroina e più di 3 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e 210 euro, somma ritenuta provento di spaccio. La droga e gli oggetti sono stati sequestrati mentre i due ragazzini sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e affidati a una casa di accoglienza per minori.