Misure anti Covid, chiuso per cinque giorni negozio del centro

Chiuso dalla Polizia Locale per cinque giorni un negozio del centro che vendeva prodotti non autorizzati dalle norma di aperture degli esercizi commerciali in zona rossa

Proseguono i controlli della Polizia Locale intenti a far rispettare le norme di contenimento della pandemia. Durante una di queste operazioni, all'interno di uno di questi, in via Santa Lucia, gli agenti in servizio in abiti borghesi verificavano che il negozio specializzato in articoli di casalinghi era aperto al pubblico nonostante l'attività commerciale al dettaglio fosse sospesa: in effetti l'apertura del negozio era consentita in quanto era comunque autorizzata la vendita di prodotti di prima necessità, tra i quali, ad esempio, piccoli elettrodomestici.

Sanzione

Gli agenti potevano quindi constatare come l'esposizione degli articoli sugli scaffali non fosse debitamente distinta tra prodotti di libera vendita e prodotti invece che non erano disponibili alla vendita sul posto. E poichè veniva anche accertato tramite il riscontro fornito dalla verifica degli scontrini fiscali che due clienti avevano appena acquistato prodotti che non potevano essere venduti al dettaglio, quali stampi per torte, profumatori e sottopiatti in ceramica, veniva applicata la sanzione amministrativa prevista di 400 euro oltre alla chiusura del negozio per un periodo di cinque giorni. Non venivano accertate altre irregolarità nei negozi successivamente controllati