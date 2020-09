Pizzicati dalla polizia a violare le misure cautelari: segnalati all'autorità giudiziaria

In una sola giornata sono state trovate dalla polizia due persone inottemperanti alle misure cautelari.

I fatti

Nella giornata di domenica 6 settembre una pattuglia della sezione Volanti ha fermato sul piazzale della stazione un 42enne algerino con precedenti di polizia. L’uomo, non avendo documenti, è stato accompagnato in questura dove è risultato inottemperante al divieto di dimora a Padova: è stato segnalato all’autorità giudiziaria per un aggravamento della misura. In via Morgagni, invece, è stata fermata una 18enne bellunese che aveva l’obbligo di dimora a Sospirolo. Anche lei è stata segnalata.