Allontanato, continua a molestare l'ex moglie: 37enne finisce in carcere

Ordine di allontanamento dalla casa famigliare e divieto di avvicinamento non sono bastati. Così il Gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

Continuava ad avvicinarsi all’ex moglie, in barba all’ordine di allontanamento. E viste le ripetute violazioni il Gip ha deciso di far arrestare l’uomo e trattenerlo in carcere.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 28 luglio i carabinieri hanno arrestato un 37enne romeno, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Padova. La decisione è maturata dalle ripetute violazioni all’ordine di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex moglie. I carabinieri hanno verificato che l’uomo continuava a molestare la donna e il pericolo che rappresentava per lei era più vivo che mai. Ora si trova in carcere.