Una moneta per gli 800 anni dell'Università

“Ottocentenario dell’Università di Padova”, questo il nome della nuova moneta, normalmente acquistabile solo sul sito web dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In via straordinaria c'è stata la possibilità di acquistarla nella mattinata di venerdì primo aprile a partire dalle 11 e fino alle 17, in Sala dei Quaranta a Palazzo Bo. L’occasione è stata il Convegno che si è tenuto in Aula magna di Palazzo del Bo per celebrare i trent’anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze on. Daniele Franco.