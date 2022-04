Mettono delle monetine sui binari ma vengono scoperti dalla Polfer, multati due 17enni

Cosa succede a una moneta se le passa sopra un treno? La domanda se la sono posta due 17enni padovani che si sono avvicinati ai binari della ferrovia per mettere a punto l'esperimento.

Il fatto

Martedì 26 aprile due 17enni si sono posti una domanda: cosa accade a una moneta posta sui binari quando passa il treno? La curiosità era talmente tanta che hanno deciso di vedere con i propri occhi. Così si sono diretti verso la linea Castelfranco Veneto, hanno scavalcato le barriere vicino a via Jacopo della Quercia a Padova e si sono frugati nelle tasche. Hanno messo le monetine sui binari e atteso che passasse un treno. Ma non hanno potuto rispondere alla domanda di partenza perché la polizia ferroviaria li ha sorpresi. I due hanno inforcato le biciclette e tentato di scappare. Non ci sono riusciti. Acciuffati e identificati, sono stati multati per aver fatto accesso e stazionato senza autorizzazione in area segnalata da appositi cartelli di divieto. Poi sono stati riaffidati ai genitori.