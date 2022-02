Mongolfiera in avaria atterra nei campi vicino la ferrovia, passaggio a livello chiuso

Un atterraggio di fortuna a due passi dalla ferrovia. Un gruppo di turisti tedeschi è atterrato nei campi di Abbazia Pisani con una mongolfiera.

La vicenda

Nella mattinata di mercoledì 23 febbraio una grande mongolfiera solcava i cieli sopra Villa del Conte. Cinque turisti tedeschi si stavano godendo la bella giornata, la gita molto particolare. Ma ad un certo punto il pallone ha colpito un traliccio e la mongolfiera ha cominciato a dare segnali di pericolo. I turisti hanno effettuato un atterraggio di emergenza ad Abbazia Pisani, vicino la ferrovia, e sono scesi a terra prima che potesse accadere il peggio. Non risultano feriti. Per mezz’ora il traffico ferroviario è stato fermato, per ragioni di sicurezza, e il passaggio a livello che collega Abbazia Pisani con Villa del Conte è rimasto chiuso creando qualche disagio ai residenti.