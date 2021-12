Monopattini: settantotto violazioni nei primi mesi di utilizzo

Come tutte le cose nuove, c'è bisogno di un po' di rodaggio. Vale di certo anche per i monopattini, che da quest'anno sono diventati nuovi protagonisti della mobilità cittadina.

Monopattini

C'era curiosità di capire come si sono comportati, mediamente, coloro che usano questo mezzo. Un dato interessante è certamente quello relativo alle contravvenzioni, che di certo non dice tutto ma qualcosa di certo suggerisce. Nell'anno 2021 sono state accertate settantotto violazioni a conducenti di monopattini. Guida sotto i portici o l'utilizzo in due sono i casi più frequenti che hanno portato a contravvenzioni.

Regole

L'assessore Ragona ha così comentato questo dato: «Negli ultimi mesi abbiamo messo in campo molte iniziative per educare la cittadinanza a un corretto utilizzo dei mezzi, in particolare dei monopattini. Dai volantini divulgativi alle giornate di formazione, nell'ottica di diffondere sempre di più una cultura della mobilità sicura, che deve valere per i monopattini, per le biciclette, per le auto, per tutti i mezzi. Le multe che sono state date a chi utilizza il monopattino in maniera non corretta sono necessarie per far comprendere alle persone che le regole esistono e che metterle in atto è necessario. E' una questione di sicurezza, per se stessi e per gli altri. Le regole non esistono solo per le auto, la strada è di tutti e tutti dobbiamo rispettare le norme».