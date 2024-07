Scippata al mercato, identificato il bandito grazie alla videosorveglianza

Scippa una donna al mercato, inseguito da due bassanti abbandona la refurtiva, ma viene identificato e denunciato. Il primo luglio scorso, come quasi tutti i lunedì una donna ultraottantenne si è recata al mercato settimanale a Monselice per fare la spesa. Intorno a mezzogiorno mentre l'anziana si trovava in vicolo Palladio è stata raggiunta da dietro da un uomo che le ha strappato la collana d’oro che indossava al collo, dileguandosi per le strade vicine.

La vicenda

La donna impaurita ha iniziato ad urlare e, fortunatamente, due giovani ragazzi che si trovavano vicino a lei hanno percepito quanto stesse accadendo e hanno rincorso lo scippatore. Quest'ultimo è riuscito, tuttavia, a fuggire ma si è liberato del bottino. Ha lanciato a terra la collana appena strappata alla donna nei pressi dell’ex pescheria. I giovani hanno recuperato il monile l'hanno restituito all'anziana donna. La vittima nei giorni successivi, comunque, si è recata presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere querela. Immediatamente i carabinieri di Monselice si sono attivati per le indagini del caso, acquisendo i filmati della videosorveglianza cittadina e riconoscendo l’autore dello scippo in un vecchio “cliente”. Un uomo di 57 anni che abita a Monselice, con specifici precedenti per reati contro il patrimonio, con il vizio del gioco e grande affabulatore. I carabinieri hanno comunque voluto andare a fondo alla questione, richiedendo ed ottenendo dalla Procura di Padova una perquisizione domiciliare a casa del presunto bandito. Con delega dell'autorità giudiziaria nei giorni scorsi, sabato 13 luglio i militari dell'Arma di Monselice hanno eseguito la perquisizione a casa dell’uomo acquisendo ulteriori elementi probatori che lo inchiodano. A cominciare dai capi di abbigliamento che indossava al momento dello scippo ed immortalati dalla videosorveglianza. L’uomo dovrà ora rispondere alla Procura di Padova del grave fatto contestato.