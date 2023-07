Ruba lo smartphone alla convivente, poi aggredisce i carabinieri

Litiga con la convivente, nella colluttazione alla donna cade a terra il telefono cellulare. Aggredisce la compagna convivente e la deruba del telefono cellulare, poi si scaglia contro i carabinieri, arrestato un uomo di 30 anni marocchino, irregolare sul territorio nazionale. I fatti si sono verificati nella notte tra il 27 e il 28 luglio in via Fratelli Fontana a Monselice, dove i militari dell'Arma del Nucleo Radiomobile di Abano Terme sono intervenuti dopo che l’uomo a seguito di una lite con la compagna convivente le ha rubato lo smartphone e le ha procurato delle lesioni. Le urla della donna sono state udite da alcuni residenti che hanno chiamato il 112 per un intervento.

Reazione anche contro i carabinieri e arresto

L’esagitato alla vista dei militari nel tentativo di fuggire ha opposto resistenza colpendoli ripetutamente prima di venire bloccato e arrestato. Dopo essere stato reso inoffensivo l'indagato è stato accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per furto, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di rito direttissimo avvenuto in data odierna, 28 luglio, l’arresto è stato convalidato con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Monselice. Indagini in corso per giungere alle cause che hanno provocato la sua reazione. Si ipotizzano problematiche di gelosia di coppia, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista. L'avvocato dell'indagato ha chiesto e ottenuto nella direttissima i termini a difesa, cioè un rinvio per avere il tempo di acquisire e analizzare gli atti.