Cerca un ultimo appuntamento con la ex e viene arrestato

Non si è arreso alla fine della relazione e nonostante la misura restrittiva a cui è stato sottoposto, ieri 5 giugno si è nuovamente messo nei guai. I carabinieri della stazione di Monselice hanno arrestato in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa, un uomo albanese di 57 anni, residente a Battaglia Terme, volto noto alle forze dell'ordine.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri quando è giunta alla linea 112 una richiesta d’intervento da parte di una donna dipendente presso un centro commerciale del posto, che ha segnalato la presenza di un uomo a lei conosciuto già destinatario della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I militari raggiunto prontamente il parcheggio esterno del centro commerciale, hanno sorpreso e fermato l'uomo segnalato al 112. Quest'ultimo alla vista della pattuglia non ha opposto alcuna resistenza. Il 57enne è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito arrestato e accompagnato in carcere. Dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.