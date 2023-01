Vede la pattuglia e tenta di fuggire. Arrestato con la cocaina in tasca

Movimentato arresto ieri sera 9 gennaio a Monselice. In manette è finito un marocchino di 37 anni.

La storia

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Conselve coordinata dal luogotenente Giuseppe Ferracane, impegnata in un normale servizio di pattugliamento del territorio, si è imbattuta in un marocchino di 37 anni che alla vista della pattuglia ha tentato di defilarsi fino ad arrivare ad un'area di servizio lungo la Sr 104 "Monselice mare" a Monselice. Lo straniero è stato raggiunto, ma quando gli è stato chiesto di mostrare i propri documenti, ha cominciato a prendere a calci i militari tentando la fuga. Dopo una breve colluttazione è stato reso inoffensivo. Portato in caserma e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, 140 euro in contanti, uno smartphone e un bilancino di precisione. Il tutto è stato sequestrato mentre il nordafricano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.