Botte ai carabinieri, poi la fuga e il definitivo arresto

Mezzo etto di hashish in tasca, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 29 anni residente a Conselve. Non è stata un'operazione semplice quella messa a segno dai militari della stazione di Monselice. Tutto si è svolto nella serata di ieri, 18 febbraio, in via Colombo. Ora l'indagato si trova recluso nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Padova in attesa del rito direttissimo in programma per domani.

Cosa è successo

Ieri sera i carabinieri hanno fermato per un controllo un uomo di 29 anni. Quest'ultimo invece di essere collaborativo ha cominciato a spintonare il personale in divisa per sottrarsi all'accertamento. Poi ha tentato di defilarsi, ma è stato prontamente raggiunto e reso inoffensivo. Portato in caserma e perquisito è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish. Terminate le formalità di rito per lui è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nessuno dei carabinieri intervenuti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.