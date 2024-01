Esce dal casello di Monselice e la sua auto prende fuoco

Esce dal casello autostradale di Monselice, fa in tempo a percorrere un centinaio di metri, poi la sua auto prende fuoco. Miracolosamente illeso il conducente che non appena ha notato il fumo e il fuoco uscire dal cofano, ha accostato e si è messo in salvo. La brutta avventura è capitata oggi, 8 gennaio, alle 17. L'auto, una Lancia Delta è stata abbondonata non distante dai campi sportivi del rugby. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo le 21. In corso le indagini per capire cosa abbia provocato il rogo. Si ipotizza un guasto all'impianto elettrico.

I soccorsi

Il conducente della Lancia Delta, che da quanto si è appreso prima di oggi non aveva mai avuto segnali di problemi dalla sua auto, poco prima delle 17 ha lasciato l'autostrada A13 Padova-Bologna. Ha pagato il pedaggio al casello di Monselice. Poche decine di metri dopo si è accorto che qualcosa non andava per il verso giusto. Prima il fumo, poi le fiamme e la sua auto è andata completamente distrutta. Sul luogo della segnalazione, dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito sono arrivati i vigili del fuoco con più mezzi e la polizia stradale per i rilievi. Seppur sotto choc, il conducente non ha necessitato delle cure del pronto soccorso, mentre la sua auto si è trasformata in un ammasso di lamiere annerite.