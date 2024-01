In autostrada sulla A13, ciclista miracolato dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti

In bicicletta come fosse la cosa più normale al mondo in autostrada. E' quello che hanno scoperto oggi alle 13 gli automobilisti che stavano transitando lungo l'autostrada A13 tra le uscite di Terme Euganee e Monselice. Decine di telefonate sono pervenute ai numeri d'emergenza. Nonostante i tentativi di far desistere il ciclista, infatti, il giovane atleta ha continuato imperterrito nella sua marcia incurante dei rischi che poteva provocare a se stesso e agli altri utenti della strada. Pochi minuti dopo l'allarme nel tratto autostradale interessato dalla anomala presenza è arrivata una pattuglia della polizia stradale.

Fermato il ciclista

Gli agenti hanno intimato al ragazzo, uno straniero di circa 20 anni, di fermarsi. Quest'ultimo non ha opposto alcuna resistenza ed è sceso dalla sella. Di fronte agli agenti è rimasto perplesso per tutta quella agitazione degli automobilisti e degli agenti stessi che gli hanno intimato l'alt. E' stato "scortato" fuori dall'autostrada e l'allarme è rientrato. Non è dato sapere a quali sanzioni andrà incontro. A scopo precauzionale il giovane è stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico. La viabilità che per ovvi motivi ha fatto registrare qualche rallentamento, dopo le 13,30 è ripresa regolarmente.