Alticcio, perde la testa al bar: ora rischia il "Daspo Willy"

Voleva un altro drink, ma ormai non si reggeva più in piedi e i gestori del locale l'hanno invitato ad uscire senza ulteriori consumazioni. Tanto è bastato per fargli perdere la pazienza e creare il panico non solo con i titolari, ma anche con gli avventori del bar. L'8 luglio i carabinieri della stazione di Monselice hanno denunciato in stato di libertà un cittadino 25enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, per minaccia danneggiamento ed ubriachezza molesta.

La cronaca

Nel corso della mattinata i militari sono intervenuti presso l’esercizio pubblico “Dersut” di via Roma, chiamati dalla titolare, per un soggetto molesto. La pattuglia arrivata subito, ha notato lo straniero in evidente stato di alterazione psicofisica forse dovuta all’abuso di alcool, che disturbava i clienti e minacciava la proprietaria, per non avergli più servito da bere andando in escandescenza e danneggiando sedie e tavoli posti all’esterno. I carabinieri hanno bloccato e riportato alla calma il giovane che dovrà rispondere del suo gesto all’autorità giudiziaria patavina. Inoltre è stato proposto per l’irrogazione del provvedimento del “Daspo Willy”, ossia il divieto di accesso ai locali ed esercizi pubblici.