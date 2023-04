Pastore australiano azzanna bambina di 4 anni: ricoverata in ospedale

Sfiorata la tragedia oggi, 2 aprile, attorno alle 18 in via Cavallino a Monselice. Una bambina di 4 anni è stata morsa al volto e alle gambe da un pastore australiano. E' stata trasportata in elicottero all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Abano, la piccola si trovava fuori dal cancello della sua casa con mamma e papà. Dall'abitazione limitrofa, ad un tratto, qualcuno è arrivato a casa e ha aperto il cancello. Sono bastati pochi attimi e il cane di famiglia, appunto un pastore australiano, è uscito dal recinto ed è corso proprio verso la bambina. L'ha morsa ripetutamente alle labbra, al mento e alle gambe. Tra le urla dei presenti e il pianto disperato della bambina, i suoi genitori e i padroni del cane sono riusciti a portarla in salvo. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. In pochi minuti in via Cavallino è atterrato l'elicottero del Suem 118. I sanitari dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata a Padova in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Saranno decisivi i prossimi giorni per conoscere i margini di recupero della piccola. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito i testimoni. Il cane nel frattempo verrà visitato dal personale veterinario per capire cosa possa essere accaduto negli attimi che hanno preceduto l'aggressione.