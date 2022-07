Manca l'etilometro per la clientela, stangata per quattro bar

La movida anima le piazze e fa la gioia dei giovani e dei ristoratori. Tuttavia ci sono delle regole da rispettare con l'obiettivo ultimo di prevenire le stragi lungo le strade.

Stangata su quattro bar di Monselice. Dai controlli effettuati ieri 5 luglio 2022, infatti, gli esercizi commerciali coinvolti nell'attività, sono stati trovati sprovvisti di etilometro da mettere a disposizione della clientela. Il controllo amministrativo è stato effettuato di concerto dalla Polizia locale di Monselice e il Reparto Prevenzione Crimine del Veneto della Polizia. L'obiettivo è stato quello di verificare la regolarità amministrativa dei pubblici esercizi del centro di Monselice che soprattutto nei mesi estivi diventano meta di centinaia di avventori. I bar sotto la lente d'ingrandimento della Polizia si trovano in piazza San Marco, in via Roma e in piazza Mazzini. Durante l'attività sono state identificate 26 persone tra clienti e dipendenti. Nessuno dei locali è stato trovato provvisto degli obbligatori dispositivi per il rilevamento del tasso alcolemico che tecnicamente dovrebbero usare gli avventori prima di uscire e mettersi al volante di una macchina. I gestori dei quattro locali sono stati verbalizzati. Si tratta di un cinese di 43 anni, una donna italiana di 27, un cinquantaduenne e un trentaduenne sempre italiani.