Aveva solo 38 anni: addio a Sandro Sanguin

Lutto a Schiavonia nel comune di Monselice per la morte di Sandro Sanguin, 38 anni, nato e cresciuto in paese, per poi trasferirsi a Vicenza. Proprio nella città di Vicenza è deceduto il giorno di Natale. Ancora da chiarire le cause del decesso.

Una vita difficile

Il trentottenne aveva una condizione di salute precaria. Tuttavia negli ultimi tempi sembrava che la sua situazione si fosse stabilizzata. A Vicenza si era fidanzata e aveva trovato lavoro. Era orgoglioso di se stesso. Sandro era rimasto orfano di padre già in tenera età. Era cresciuto grazie all'amore di mamma Vanna e della sorella Mara. I funerali sono programmati per il 2 gennaio a Schiavonia. Nel frattempo si attendono i risultati dell'autopsia per fare chiarezza sulle reali cause che hanno portato al decesso del trentottenne. A Schiavonia in tanti lo conoscevano e gli volevano bene.