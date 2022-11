Vende "fumo" al parcheggio del market: scoperto e denunciato dai carabinieri

Aveva dato appuntamento ai suoi "clienti" nel parcheggio di un supermercato di Monselice di via Colombo, ma oltre agli assuntori sono arrivati anche i carabinieri.

I fatti

Nei guai è finito ieri sera, 13 novembre un cinquantenne di Monselice. Quando i militari dell'Arma sono passati, l'hanno visto che si è avvicinato ad un auto con due persone a bordo. Poche parole, poi si è verificato uno scambio. A quel punto i carabinieri della locale stazione sono usciti allo scoperto e l'hanno bloccato nonostante il cinquantenne abbia fatto di tutto per dileguarsi. L'auto ha fatto in tempo a fuggire nell'oscurità. E' stato perquisito. In tasca aveva 1,2 grammi di hashish e 50 euro. E' stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.