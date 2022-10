Un anno di "squalifica" a due persone non gradite nell'area della stazione ferroviaria

Sono finiti nei guai due assidui frequentatori della stazione ferroviaria di Monselice, dediti al consumo di sostanze stupefacenti.

Un anno di "squalifica".

I carabinieri della stazione di Monselice, durante un controllo mirato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e a contrastare ogni forma di degrado, nella zona della stazione ferroviaria ieri, 25 ottobre, hanno identificato due uomini rispettivamente di 25 e 30 anni che stavano bivaccando. Li hanno trovati in possesso di siringhe, aghi e boccette di metadone. Sono stati accompagnati in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle formalità di rito sono stati aggravati dell'ordine del questore di Padova di allontanamento per un anno dalle aree esterne ed interne alla stazione ferroviaria. Un provvedimento che si è reso necessario anche alla luce delle numerose lamentele pervenute dai viaggiatori che segnalavano queste imbarazzanti presenze ogni giorno intente a drogarsi.