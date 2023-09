Svolta sulla morte del giovane pugile: "Danni compatibili con un pugno"

Il caso dell'atleta di 18 anni Edoardo Zattin, morto dopo un allenamento di boxe nella palestra Iron Dojo Team lo scorso febbraio, sembra essere giunto ad una svolta decisiva. Gli esiti dell'autopsia eseguita dal medico legale Stefano D'Errico, nominato dal pubblico ministero Maria D'Arpa titolare delle indagini, in questi giorni di settembre sono arrivati in Procura. Ebbene, il giovane studente dagli accertamenti effettuati, è morto dopo aver ricevuto un colpo alla testa compatibile con un pugno. L'impatto ha avuto esiti devastanti, provocando sul ragazzo una frattura cranica sopra l'orecchio sinistro e una conseguente letale emorragia. Gli esiti dell'esame autoptico porteranno ora i carabinieri della stazione di Monselice a dover risentire tutti coloro che il 22 febbraio 2023 erano in palestra a Monselice al momento del malore del giovane. Operato d'urgenza, lo studente è poi morto senza riprendere conoscenza. Un punto su cui gli inquirenti stanno ancora lavorando senza sosta è legato al caschetto protettivo. C'è al momento una discrepanza di opinioni se al momento del pugno Edoardo Zattin lo indossasse o no.

L'ultimo allenamento

Dopo una giornata normale, tra scuola e casa, Edoardo poco prima delle 19 del 22 febbraio è entrato in palestra. Dalle indagini, il pugno che di fatto gli ha provocato la morte, come riporta il Gazzettino di Padova, l'avrebbe incassato tra le 19,15 e le 19,25. L'allarme al 118 è scattato alle 20,18. Nove minuti dopo l'ambulanza è giunta in palestra. Il ragazzo, dopo essere stato sottoposto a una serie di manovre di rianimazione, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Padova. Ne è seguito il ricovero in Neurochirurgia e un successivo intervento al cervello per rimuovere l'ematoma che nel frattempo si era formato. Il decesso è sopraggiunto due giorni dopo l'infortunio, il 24 febbraio, nonostante il personale sanitario abbia fatto di tutto per salvare il giovane e promettente studente. Fin dalle prime battute, sentiti a lungo dai carabinieri, i vertici della palestra hanno sempre affermato che il ragazzo indossava regolarmente il caschetto.