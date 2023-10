In preda ai fumi dell'alcol prende a testate l'auto dei carabinieri

Un tunisino di 37 anni residente a Padova, volto noto alle forze dell'ordine, dopo aver creato il panico dentro un bar di Monselice, una volta bloccato dai carabinieri e fatto salire sull'autoradio, ha pensato bene di scaricare la propria rabbia prendendo a testate l'auto di servizio dell'Arma. Accompagnato in caserma, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. La vicenda si è consumata a Monselice nella notte tra sabato e domenica 8 ottobre. Nessuno dei militari della Compagnia di Abano impegnati nel delicato servizio ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nella notte tra sabato e domenica in un noto locale di Monselice. Il nordafricano, in evidente stato di alterazione psicofisica ha cominciato a disturbare la clientela e a mantenere comportamenti sopra le righe che hanno indotto il personale del locale a chiedere l'intervento del 112. E' stato così necessario l’intervento dei carabinieri per riportare alla calma la situazione. Nelle fasi dell’identificazione l’uomo ha fatto di tutto per sfuggire al controllo e ha messo in atto una attiva resistenza fisica nei confronti dei militari danneggiando inoltre l’autoradio. L’uomo accompagnato in caserma dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. Sconosciute le cause che gli hanno fatto letteralmente perdere la testa.