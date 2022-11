Alla Fiera dei Santi di Monselice un coro di "no" al cibo sintetico

Grande adesione da parte dei sindaci del territorio padovano, di rappresentanti istituzionali e tanti cittadini alla campagna per dire no al cibo sintetico e alla carne in provetta e sì ad una sana alimentazione promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition. Oggi, 1 novembre, a Monselice i giovani agricoltori di Coldiretti Padova hanno raccolto le firme nello stand allestito alla Fiera dei Santi. Deciso e convinto il sostegno dai sindaci del territorio, a partire dal primo cittadino di Monselice Giorgia Bedin, insieme agli altri colleghi della bassa padovana e a rappresentati istituzionali come il senatore Antonio De Poli, il vice presidente della Provincia Vincenzo Gottardo, Elisa Venturini, consigliere regionale. Tutti hanno accolto l’invito di Matteo Rango, guida dei giovani agricoltori padovani, a dire no al cibo sintetico

Matteo Rango

«La Fiera dei Santi di Monselice è da sempre un appuntamento al quale Coldiretti non può mancare - spiega Rango - e quest’anno vogliamo denunciare questa minaccia per le nostre produzioni di qualità. Ai tanti cittadini ed esponenti delle istituzioni che hanno già sottoscritto la petizione va il nostro ringraziamento. Le multinazionali del cibo sintetico, quello in provetta, stanno cercando di imporre al mercato la carne prodotta in laboratorio, il latte “senza mucche” fino ad arrivare al pesce senza mari, laghi e fiumi. Un cibo sintetico che potrebbe presto inondare il mercato europeo poiché già ad inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio. Per questo è importante l’impegno di tutti, nessuno escluso. È necessario sensibilizzare i cittadini sui rischi che potrebbero esserci, valorizzando quello che è il nostro pane quotidiano: il cibo naturale. A Monselice la raccolta firme prosegue anche il 2 novembre, poi sarà proposta nei mercati di Campagna Amica e in tutti gli eventi in cui Coldiretti Padova sarà presente».