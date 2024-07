In sosta al parcheggio del megastore per rubare sulle auto: presi

Sorpresi dalla pattuglia mentre si accingevano a mettere a segno un altro furto su auto. Nel primo pomeriggio di venerdì 28 giugno un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Este, nel corso di sevizio di perlustrazione volto alla prevenzione e repressione di reati predatori, transitando nei pressi del centro commerciale “Airone” di Monselice, ha notato due persone, uno delle quali attendeva fuori dall’auto lasciata in sosta con motore acceso, mentre l’altro si aggirava con fare sospetto tra i veicoli in sosta nelle vicinanze. Gli stessi, non appena hanno notato l'autoradio dell'Arma, hanno tentato di allontanarsi al fine di eludere il controllo.

L'accertamento

Una volta fermati, sono stati invitati in caserma ad Este per accertamenti. Negli uffici sono stati identificati in un 71enne originario della provincia di Treviso e in un 44enne della bassa padovana. Sottoposti a perquisizione, successivamente convalidata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, i due uomini sono stati trovati in possesso di un borsellino portatessere, privo di documenti e denaro, occultato all’interno del veicolo in loro uso. Dai successivi accertamenti, il borsellino risultava provento di furto precedentemente perpetrato a bordo di un’auto in sosta all’interno del parcheggio della Cna di Este di via Paleoveneti. Furto che è stato regolarmente denunciato presso la locale stazione carabinieri da un impiegato della zona, al quale è stato contestualmente restituito il maltolto. Per i fatti commessi i due uomini dovranno rispondere in ipotesi accusatoria alla Procura della Repubblica di Rovigo, del reato di ricettazione in concorso.