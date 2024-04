Spintona il personale del negozio e aggredisce i carabinieri: arrestato per rapina

Doveva essere un furto "semplice", ma il responsabile, un marocchino di 26 anni, si è complicato la vita. In Italia senza fissa dimora, è finito in manette. Il tutto per una refurtiva di appena 35 euro. E' successo tutto ieri pomeriggio, 17 aprile, a Monselice. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un volto noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso del tardo pomeriggio al negozio “New Look Market” di Monselice, dove l'uomo dopo essersi impossessato di due maglie, un paio di auricolari e gel per i capelli si è diretto velocemente verso l’uscita, ed una volta scoperto dai dipendenti li ha aggrediti fisicamente guadagnandosi la fuga all’esterno.

L'intervento dei carabinieri

Immediato è scattato l'allarme al 112. Sul luogo dell'emergenza è accorsa una pattuglia dell'Arma. I militari sono riusciti ad individuare il sospettato grazie alle informazioni raccolte tra i gestori del negozio. Il malvivente è scappato attraverso i campi non distanti dall'esercizio commerciale, ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato raggiunto, fermato e reso inoffensivo. Nel corso dell’identificazione il marocchino nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha aggredito fisicamente i militari, che dopo averlo immobilizzato lo hanno arrestato. L'indagato dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La merce sottratta, per un valore minimo di 35 euro è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.