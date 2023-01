Prende fuoco un appartamento, un residente ricoverato in ospedale

Un incendio si è sprigionato nella notte tra il 24 e il 25 gennaio in un condominio di via Torcello a Monselice. Un residente è stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118 per aver inalato fumi tossici. Le sue condizioni, terminati gli accertamenti clinici del caso non destano preoccupazione. I pompieri hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza l'area. In via Torcello sono arrivati a supporto anche i carabinieri. Qualche rallentamento alla viabilità durante l'attività di soccorso.

Cosa è successo

L'allarme è arrivato alla centrale operativa del 115 nel cuore della notte. Da un appartamento, per cause ora al vaglio dei vigili del fuoco si sono prigionate le fiamme. I pompieri sono arrivati dalle caserme di Este ed Abano con due autopompe serbatoio e un'autoscala. Due appartamenti sono stati evacuati per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. I danni sono ingenti, più ambienti sono andati bruciati e le pareti sono state annerite dal fumo. Per tutta la notte il quartiere di Monselice che comprende via Torcello è rimasto sveglio per capire e sincerarsi di cosa fosse accaduto. L'area è stata delimitata con il nastro dai pompieri per evitare che qualcuno potesse avvicinarsi troppo alla zona teatro dell'intervento. Oltre alla persona ricoverata, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, non si segnalano ulteriori feriti.