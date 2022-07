/ Via Vetta

Prende fuoco il furgone, l'autista accusa un malore

Oggi alle 17,30 in via Vetta a Monselice sono dovuti intervenire i pompieri per domare le fiamme e portare il conducente al pronto soccorso per accertamenti. I lavori di messa in sicurezza sono andati avanti per un'ora e mezza