Colpito dal braccio meccanico di una betoniera, quarantunenne in prognosi riservata

Grave infortunio sul lavoro oggi, 6 ottobre, a Monselice in via Rovigana. Per cause in corso di accertamento un uomo di 41 anni residente a San Pietro Viminario si trova ora ricoverato in ospedale a Padova in Terapia intensiva. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini e le tempistiche di recupero.

I fatti

Pare che la vittima dell'infortunio stesse movimentando una betoniera, quando all'improvviso sarebbe stato colpito al volto dal suo braccio meccanico. Nell'impatto l'operaio è caduto violentemente a terra. E' stato subito soccorso e si è capito che le sue condizioni erano critiche. A Monselice sono arrivati i sanitari del Suem 118. L'uomo è stato visitato e stabilizzato per poi essere elitrasportato in ospedale a Padova, dove ora i sanitari stanno facendo di tutto per salvarlo.