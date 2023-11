Distrae il macellaio e ruba 300 euro dalla cassa: denunciato

E' entrato in un negozio di Monselice, poi non appena il gestore dell'attività si è distratto, ha messo le mani sul registratore di cassa ed è fuggito con il bottino. L'occhio attento della vittima e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno consentito di recuperare buona parte della refurtiva. Nei guai è così finito un uomo di 34 anni, originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora.

Il racconto

I carabinieri della locale stazione di Monselice hanno denunciato il ladro, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria dell'accusa di furto aggravato. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri 2 novembre all'interno di una macelleria di Monselice, dove il giovane approfittando di un momento di distrazione del titolare dell’attività, è riuscito ad asportare dall’interno del registratore di cassa 300 euro in contanti dandosi subito alla fuga. Grazie alla descrizione fisica fornita dal titolare alla centrale operativa del 112, i militari prontamente intervenuti si sono subito mossi alla ricerca del giovane. L'attività ha ottenuto gli effetti sperati qualche minuto dopo. In centro a Monselice il gambiano è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione. E' stato trovato in possesso di 230 euro che sono stati sequestrati. Quanto rinvenuto è stato restituito al titolare della macelleria, mentre lo straniero dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti

contestati.