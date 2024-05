Fuori strada con l'auto, donna salvata con un trattore dai carabinieri

Fin dalla giornata di ieri 15 maggio i carabinieri del comando provinciale e in particolar modo della bassa padovana e della zona termale interessate dal maltempo, sono intervenuti a supporto delle amministrazioni locali per soccorrere quelle famiglie finite sott'acqua, ma anche a vigilare sulle strade invase da acqua e detriti, evitando situazioni peggiori alla circolazione dei veicoli e alle persone. Le segnalazioni giunte al 112 sono state molteplici.

Il salvataggio

Una donna di 75 anni di Pozzonovo ha chiamato il 112 riferendo che era finita fuori strada e che l'acqua non le permetteva di uscire dall'abitacolo. Sul luogo dell'emergenza in via Bassa a Monselice, è stata inviata una pattuglia della stazione di Battaglia Terme. La strada oggetto della segnalazione è risultata invasa da acqua e fango a seguito dell'esondazione di un canale di scolo di grosse dimensioni. La donna, raggiunta telefonicamente dai carabinieri, ha riferito che era impossibilitata ad aprire la portiera del lato guida in quanto il livello dell'acqua in alcuni punti del terreno raggiungeva lo sportello dell'auto. I carabinieri con l'auto di servizio hanno tentato di raggiungere il veicolo finito fuori strada, che si è arenato in un campo adiacente la sede stradale. Durante il tragitto per raggiungere la 75enne i militari hanno notato che in alcuni punti il livello dell'acqua tendeva a salire, tanto da raggiungere il cofano dell'auto di servizio. Per evitare di rimanere bloccati, i carabinieri hanno preferito indietreggiare ed allertare immediatamente la locale protezione civile per far sopraggiungere un mezzo idoneo al soccorso.

L'attesa

Nell'attesa dell'arrivo del personale della protezione civile l'anziana donna è stata trattenuta per oltre un'ora e mezza al telefono. Durante la chiamata ha raccontato al personale in divisa della centrale operativa di essere preoccupata per le sue attuali condizioni di salute nella quale versava. In attesa dei soccorsi e con il peggioramento delle condizioni meteo, i militari si sono messi alla ricerca di un mezzo idoneo per salvare l'automobilista. L'hanno trovato in un trattore agricolo recuperato da una cascina poco distante. Guidato dal proprietario, sulle forche anteriori del mezzo è stata appoggiata una pedana di legno per garantire uno stabile appoggio per il recupero della donna. Mentre uno dei militari intratteneva la protagonista al telefono per tranquillizzarla e accertarsi che rimanesse vigile, l'altro militare è salito sul trattore per poi raggiungerla e soccorrerla. Una volta messa in salvo e accertato che la 75enne fosse in buone condizioni di salute, è stata accompagnata nella sua abitazione dove ad attenderla vi erano i suoi familiari. L'auto incidentata, vista l'impossibilità di recuperarla, è stata lasciata incustodita in attesa di una tregua del maltempo.