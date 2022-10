Quasi due chili di "erba" in valigia: arrestata una donna di 27 anni

Volevano dileguarsi senza pagare il conto in un B&B di Monselice dove avevano trovato un punto d'appoggio per qualche giorno. Un dettaglio che ieri sera 14 ottobre ha messo nei guai un uomo e una donna e ha consentito ai carabinieri della Compagnia di Abano di recuperare un ingente quantitativo di droga.

I fatti

Ieri all'ora di cena è arrivata una telefonata al 112 da parte del proprietario di un B&B di Monselice che riferiva come due suoi clienti stessero abbandonando la struttura ricettiva senza pagare quanto dovuto per la loro permanenza. Immediato l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. E' stata trovata solo la ragazza, una ventisettenne già nota alle forze dell'ordine. che voleva dileguarsi con una valigia in mano. Alla reception c'era anche una seconda valigia: la donna ha detto ai militari che non era sua, ma di proprietà del suo compagno. Gli investigatori dell'Arma hanno voluto approfondire e, attirati anche da un odore di marijuana proveniente dalla seconda borsa, hanno deciso per una perquisizione.

Quasi due chili di marijuana

All'interno i militari hanno rinvenuto 1 chilo e 795 grammi di marijuana pronta per essere spacciata. Di fronte a questo maxi carico di droga, il personale in divisa ha sequestrato la valigia e ha accompagnato in caserma la ventisettenne. Ad incastrarla il fatto che dentro la valigia, oltre alla sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti i suoi vestiti e la sua carta d'identità. Tanto è bastato per far scattare a suo carico l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Per i medesimi reati è stato invece denunciato il suo fidanzato, un uomo di 33 anni. Dopo aver messo al corrente dell'attività il pubblico ministero di turno, la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa della convalida del Gip su disposizione dell'autorità giudiziaria.