Non aveva paura di metterci la faccia: addio all'ex consigliere regionale Santino Bozza

Lutto a Monselice. A 75 anni è morto Santino Bozza. A stroncarlo giovedì 7 settembre è stato un infarto che lo ha colpito all'interno della sua abitazione a Monselice. La vittima ha legato la propria esistenza proprio a Monselice dove tanto si è speso sul fronte politico. Un politico della vecchia guardia, vicino alla Lega, che è riuscito anche a scalare i vertici fino ad essere eletto consigliere regionale.

Un gran lavoratore

Santino Bozza ha lavorato come artigiano. Era specializzato nel ferro battuto. Il suo primo amore è però sempre stato quello della politica. Grande amico di Umberto Bossi e Paola Goisis ha combattuto innumerevoli battaglie, sempre mettendoci la faccia, al costo di "spaccare" l'opinione pubblica. Amministratore per molti mandati, anche ora si trovava seduto nei banchi del consiglio comunale, dopo essere stato nominato candidato sindaco per Monselice nel 2009. Nel 2013 il distacco dalla Lega. Successivamente è stato tra i fondatori del gruppo politico Prima il Veneto. Una caratteristica del settantacinquenne è stata che nel corso della sua carriera politica, fatta anche di vivaci scontri, non ha mai perso la lealtà e la cordialità anche con coloro che la pensavano in maniera diametralmente opposta alla sua. A piangerlo ci sono tutti coloro che in questi anni hanno avuto modo di conoscerlo, apprezzarlo e da ogni scontro trarre comunque un insegnamento.

Il cordoglio

Santino Bozza è stato così ricordato dai consiglieri comunali di Monselice, Rino Biscaro, Angelo Giuliani, Francesco Miazzi e Silvia Muttoni: «La notizia della morte di Santino Bozza ci ha colti di sorpresa lasciando in tutti noi sgomento e dolore. Con Santino abbiamo attraversato anni di politica e d'impegno per il bene del territorio e della nostra città. Con lui, con approcci e sensibilità a volte diversi, abbiamo condiviso la presenza e l'iniziativa nel Consiglio Comunale, sempre nel segno dell'amicizia e del rispetto reciproco. Il nostro pensiero affettuoso va ora alla moglie e ai familiari per questa perdita improvvisa e inaspettata. Caro Santino, a te va l'ultimo nostro abbraccio con l'augurio che la terra ti sia lieve».