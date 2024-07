Maxi sequestro di refurtiva in caserma disponibile per la restituzione

Un quarantenne ricettatore di Monselice è stato oggetto di perquisizione domiciliare. I carabinieri della locale stazione hanno proceduto all'intervento su delega della Procura di Padova trovando decine di articoli di dubbia provenienza che sono stati sequestrati. Chiunque avesse subito un furto riguardante i materiali indicati, potrà

recarsi presso il comando Arma di Monselice per prenderne visione e verificarne la proprietà.

L'elenco completo di articoli sottoposti a sequestro

1. Decespugliatore marca “Bluebird” di colore rosso (motore) e con manico grigio, avente matricola nr.368777.

2. Decespugliatore di colore nero/grigio (Brikstein).

3. Faretto da esterno modello XS-118AS di colore nero.

4. Faro da terra marca “Maurer” di colore nero, codice nr. 53271.

5. Giravite marca “Makita” di colore verde, avente nr. 6203D 10mm, con caricabatterie.

6. Sega elettrica marca “Handy Power” di colore grigio.

7. Motore asincrono trifase nr. A101131AA000.

8. Prolunga di colore nero.

9. Motore sprovvisto di marca.



10. Valigetta marca “Pratika Abctools” di colore grigio, avente all’interno diversi attrezzi da lavoro.

11. Pompa di colore grigio marca generica.

12. Caricabatterie portatile con pinze, marca “Startbox Evolution Pro” di colore nero.

13. Trapano marca “Walker Professional” di colore grigio/giallo, con cacciaviti.

14. Trapano marca “Makita” di colore verde/grigio.

15. Prolunga di colore nero.

16. Pompa marca “Bauknecht.

17. Batteria marca “Muller” di colore nero Akkumulatoren taxi series da 12v – 80 ampere.

18. Sega a nastro elettrica monofase BE-M20 di colore rosso.

19. Crick marca “Ultimate Speed” nr.Z29511, di colore rosso.



20. Flessibile marca “Bosch” di colore scuro, modello GVS20profi professional.

21. Motore marca generico “Piaggio”.

22. Prolunga di colore bianco.

23. Gruppo elettrogeno marca “Ceco Power” di colore blu.

24. Motore asincrono trifase marca “Lafert” di colore azzurro, tipo 90LS4.

25. Flessibile marca “Hilti” di colore rosso, avente nr.DC125-S.

26. Pezzo di motore marca “Polini” nr.043-046 e Piaggio SD990450.

27. Flessibile marca “Hilti” di colore rosso, avente nr.84660.

28. Strumenti vari da lavoro.

29. Pompa marca “Brook Hansen”, matricola S886059.



30. Pompa marca “Pisu”, matricola 00073000, con scritta: Martino Di Lugi 049/9461188.

31. Motore asincrono Melegari l. e figli di colore verde.

32. Trapano marca “Bosch” di colore scuro, avente nr. GBH2600.

33. Trapano marca “Parkside” di colore verde/nero, avente nr. PBH800A1.

34. Decespugliatore marca “Bluebird” di colore verde/grigio.

35. Flessibile marca “Hilti” di colore rosso, avente matricola nr. DC230-S.

36. Motosega marca “Alpina” di colore giallo, avente nr. 8918526.

37. Martello penumatico di colore rosso.

38. Pompa marca generica.

39. Motore da barca marca “Mercury” di colore nero con scritta bianca.



40. Pompa di colore verde marca generica.

41. Tagliaferro marca “Stayer” SC300, di colore verde/grigio.

42. Soffiatore marca “Sabre” di colore giallo e nero, avente seriale nr. FQ2621097.

43. Motosega marca HUSQVARNA di colore arancione e manicotto di colore nero, riportante un adesivo “Bragadin Elettrodomestici”.

44. Trapano di precisione marca “Rhino” 316106 di colore blu.

45. Flessibile marca “Super Star Professional” di colore grigio, avente matricola nr.0126866.

46. Casco modulare di colore grigio con cavo di alimentazione bluetooth.

47. Trapano marca “Makita” di colore verde.

48. Mini motosega marca “Alpina” di colore giallo, modello A305C tipo SPR255C.

49. Flessibile marca “Makita” di colore verde, avente nr.9069.



50. Taglialegna marca “STB” mod.S11 di colore verde/rosso.

51. Motosega marca “ECHO” di colore arancione, avente matricola nr. CS-361WES.

52. Compressore marca “Alpa” di colore rosso (sede Noventa Padovana e Montebelluna), riportanti i numeri 25982 – 2098230).

53. Levigatrice marca generica.

54. Saldatrice marca “Technology 188” di colore rosso, avente matricola nr. EN60974-1.

55. Pompa marca “Weg” di colore blu, avente nr. 665473880.

56. Nr.2 trapani marca “Bosch” entrambi di colore verde, avente matricole rispettivamente nr. SB350-2 e nr. PBH16RE.

57. Motore Piaggio matricola nr.199674.

58. Pentola in acciaio con all’interno diversi attrezzi da lavoro (chiavi e grimaldelli).

59. Flessibile marca “Super Star Professional” di colore grigio, avente matricola nr.0088237.



60. Idropulitrice marca “Annovi Reverberi” 4M Twin Flow di colore nero e rosso.

61. Smerigliatrice marca “Makita” di colore verde/grigio, avente matricola nr. HS7601.

62. Trapano generico di colore verde con cavo arancione.

63. Martello penumatico di colore blu.

64. Compressore System 50 di colore nero con rotelle, riportante il nr. 19C80756/0189.

65. Monopattino elettrico marca “Razor” E100glow di colore nero, seriale nr. 40G220-01-1405HR00436.

66. Monopattino elettrico marca “Xiaomi” di colore nero con cerchi di colore arancione, avente matricola parziale nr.----81/CHAK0F3ST00993.

67. Monopattino elettrico marca “Xiaomi” di colore nero, avente seriale nr.26354/00153273.

68. Monopattino elettrico marca “Xiaomi” di colore nero/grigio, avente seriale nr.30807/00006668.

69. Bicicletta marca “Bottecchia” Fx107 mod. Hard Tail Sport Technology di colore arancione e scritte azzurro, con cambio shimano e telaio nr. WIC115535.



70. Bicicletta marca “Topardo Mercury” 29 Alluminium di colore nero, con rifiniture di colore giallo fluo ed azzurro, riportante identificavo nr. 6061/Alloy 2021.

71. Bicicletta marca “Kalloy TRK Hood” XC Equipment di colore grigio e nero, con cambio shimano, avente telaio nr.IT5E03864.

72. Bicicletta marca “Elios” Sessanta 61 di colore nero e rosso, riportante la scritta “Valentina Casarin di Rovigo”, avente telaio nr. IS04210 – JW180800834.

73. Bicicletta marca “Legnano” Alluminium di colore nero riportante la scritta “Forte dei Marmi”, con telaio nr. G160028011 e con cambio shimano.

74. Bicicletta marca “Elios” Urban Onroad XXL di colore rosso/grigio/nero, con cestello anteriore, avente telaio nr. EL95110448.

75. Bicicletta/City Bike marca “Bottecchia” Contemporary City Style di colore nero e rifiniture verde acqua, riportante la scritta “Verde Natura”.

76. Bicicletta marca “Austria Drive 29”, taglia 46, di colore nero con dettagli blu e verde acqua, avente telaio nr. 1170SEP2111.

77. Bicicletta marca sconosciuta di colore nero con rifiniture arancione, con telaio nr.FCAIB0550 e peneumatici marca DSI Tyres.

78. Bicicletta da bambina marca “Flowers” di colore rosa.

79. Bicicletta marca “Coach” di colore nero, con scritta verde, con telaio nr. PL1183598IS0420.



80. Bicicletta marca “Whistle” Miwok 612 ALU W-Series Custom Tubing di colore bianco e nero, riportante la scritta Colorado Riders, con telaio nr. TN30261.

81. Bicicletta Mountaibike marca “Lombardo” XCM30 SR Suntor di colore azzurro, riportante le scritte Carriero – Sestriere 00 - Est1952, con matricola/seriale nr.130000822864 e telaio nr.GW2014 472016.

82. Bicicletta E-Bike X1 elettrica marca “Nilox” di colore bianco, code nr.30NXEB140V003.

83. Bicicletta BMX “Capriolo” di colore bianco, con telaio nr. J204044290.

84. Cyclette “Sport Alliance” Get Fit model ride 201 di colore bianco, seriale K7370317060 2017.

85. Denaro contante per complessivi 19.250 euro suddivisi in due calzini. Uno bianco con 9.250 euro e uno blue con 10mila euro.