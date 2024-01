Ciclista investito dal camion, ricoverato in prognosi riservata

Grave incidente stradale oggi 12 gennaio alle 16. Un uomo lotta tra la vita e la morte dopo un drammatico investimento. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 16 all'incrocio con via Veneto a Monselice per l'investimento di un ciclista, F.M. di Monselice di 65 anni da parte di un camion. Saranno decisive le prossime ore per conoscere le possibilità e le tempistiche di recupero del ferito. Al vaglio degli agenti della Polizia locale di Monselice le causa che hanno portato all'impatto.

I soccorsi

I pompieri accorsi da Este e da Rovigo con l’autogrù, sono riusciti con un divaricatore a sollevare la motrice quel tanto da estrarre l’uomo. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in codice rosso in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività. Il conducente dell'autocarro è risultato negativo all'alcoltest.