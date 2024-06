Slot accese fuori orario, la polizia locale "stanga" due bar

Sono già sette gli esercizi pubblici sanzionati nel corso dell’anno da parte della Polizia Locale di Monselice per mancato rispetto degli orari di funzionamento delle apparecchiature da gioco. Due gli esercizi contravvenzionati solo nel corso dell’ultima settimana di metà giugno. Entrambi condotti da gestori di etnia asiatica: B.Z. una cinquantasettenne e W.Z. un ventenne tutti con residenza a Monselice. Quattro gli apparecchi in funzione in orario non consentito in ognuno dei locali controllati e duemila euro di sanzione per ognuno.

La vicenda

Entrambi gli esercenti erano riusciti qualche giorno prima ad eludere il controllo alla vista degli agenti spegnendo con tutta fretta le macchinette con un pulsante posto dietro il bancone, ma a nulla è valso il tentativo nel corso dell’ultimo controllo quando gli genti approfittando della presenza di avventori sono intervenuti sorprendendo i gestori. L’attività posta in essere dagli agenti coordinati dal comandante Mario Carrai nasce con l’intento di prevenire, contrastare o almeno tentare di ridurre i rischi derivanti dal gioco d’azzardo e delle problematiche correlate al gioco d'azzardo. Dovranno ora stare attenti i gestori sanzionati perché qualora nel corso del biennio venissero sorpresi nuovamente a commettere altre violazioni del genere il Comune provvederà alla chiusura definitiva degli apparecchi da gioco mediante apposizione dei sigilli.