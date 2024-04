Spari nel parcheggio del fast food: è caccia al responsabile

Una ragazzata o qualcosa di più grosso? Nella notte tra il 22 e il 23 aprile al 112 è giunta una telefonata di un cittadino che ha udito colpi d'arma da fuoco nella zona del McDonald's di via Magellano a Monselice. Sul luogo della segnalazione si sono recati poco dopo i carabinieri della locale stazione unitamente ad una pattuglia dell'Arma del Radiomobile di Abano. A terra le forze dell'ordine hanno rinvenuto otto bossoli di tipo a salve a conferma dell'allarme lanciato ai numeri d'emergenza. E' caccia aperta alla persona che ha creato il panico in un luogo molto frequentato del territorio.

La ricostruzione

Secondo quanto appreso nel parcheggio del fast food un uomo è arrivato in auto. E' sceso dall'abitacolo e ha cominciato a sparare in aria. Poi è risalito a bordo ed è fuggito a folle velocità facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in pieno svolgimento e sono concentrate a ricostruire l'accaduto e possibilmente ad identificare l'autore. In tal senso al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Grazie alle immagini della videosorveglianza presenti in zona si spera di riuscire ad intercettare il modello d'auto e la targa del mezzo utilizzato per la fuga. Nessuno dei presenti al momento dei fatti è rimasto ferito. Resta da capire dunque se si sia trattato di un momento di euforia, magari legato alla vittoria dell'Inter dello scudetto o sotto ci possa essere qualcosa di più serio.