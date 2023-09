I residenti alla festa medievale, i ladri in casa a rubare: due arresti

Pensavano fosse un gioco da ragazzi arraffare soldi e oggetti di valore indisturbati, ma qualcosa è andato storto e sono arrivate le manette. Hanno approfittato della festa in paese per tentare un furto in abitazione, arrestati dai carabinieri due ladri di appartamento. Nel pomeriggio di ieri, 17 settembre, durante la festa medievale “La Giostra della Rocca” a Monselice, approfittando del fatto che i residenti stessero partecipando all’evento i ladri sono entrati in azione. I carabinieri della locale stazione, durante il servizio d’ordine hanno ricevuto, tramite un veloce passaparola, la segnalazione di un furto in atto presso in un’abitazione in centro. Ancora una volta si è rivelata decisiva la collaborazione tra cittadinanza e forze dell'ordine nell'ottica di scongiurare ogni forma di reato sul territorio.

L'intervento

Hanno immediatamente raggiunto il luogo indicato dove hanno sorpreso con le mani nel sacco due malviventi che stavano scassinando la porta per entrare all’interno dell’abitazione e alla vista dei carabinieri hanno tentato la fuga abbandonando gli attrezzi del mestiere: una torcia, delle pinze e arnesi da scasso. Immediatamente raggiunti e fermati sono stati arrestati e portati in caserma. I due, del vicentino, un italiano 28enne ed un 30enne originario della Guinea entrambi disoccupati e con precedenti dovranno rispondere all’autorità giudiziaria del reato di tentato furto in abitazione in concorso.