Finto carabiniere circuisce l'anziana e il finto avvocato le spilla i gioielli

Nonostante le campagne di prevenzione per stroncare il fenomeno delle truffe agli anziani, si registrano inesorabili nuovi casi di persone fragili raggirate da delinquenti senza scrupoli. L'ultimo caso, come riporta il Mattino di Padova, si è verificato a Monselice. La tecnica collaudata per spillare migliaia di euro di gioielli ad una donna non più giovanissima è stata quella del finto incidente provocato dal figlio e la "favola" del finto carabiniere che mette in allerta la vittima che in tempi rapidi un avvocato sarebbe passato a ritirare tutti i preziosi per salvare il figlio dal carcere.

La trappola

La donna non ha avuto la forza emotiva per accertarsi che dietro questa telefonata non vi era un incidente provocato dal figlio, ma un truffatore che ad arte ha messo in ginocchio una donna che mercoledì 30 agosto si è vista portare via tutti i gioielli di una vita di sacrifici. Non appena il finto avvocato ha ritirato i gioielli e si è defilato, l'anziana ha subito telefonato ai figli per sincerarsi di cosa fosse accaduto. E' stato in questo preciso momento che ha capito che non vi era stato alcun incidente e che l'avvocato che le ha portato via i gioielli, di fatto, era il complice del finto carabinieri che l'aveva chiamata. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della stazione di Monselice sotto la supervisione dei colleghi della Compagnia di Abano.