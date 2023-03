Ottantaduenne casca da un ulivo, ricoverato a Padova in prognosi riservata

Paura oggi 23 marzo per un anziano residente nella bassa padovana. Nelle prime ore del pomeriggio, stando ad una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto rovinosamente da un ulivo mentre stava effettuando alcuni lavoretti in giardino. Nella caduta ha riportato numerose fratture ed emorragie interne. E' stato portato al punto di primo soccorso di Montagnana dove il personale medico, vedendone la gravità ha allertato l'elisoccorso.

In pericolo di vita

L'anziano dopo essere stato stabilizzato dal personale medico del Suem 118 è stato trasportato in ospedale a Padova dove i medici che fin da subito l'hanno preso in cura si sono riservati la prognosi. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero.