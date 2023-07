Lotta allo spaccio: sequestri e denunce in una notte di controlli

Nella notte tra il 27 ed il 28 luglio, i carabinieri della Compagnia di Este hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area del montagnanese, con particolare riguardo alla zona della stazione ferroviaria di Montagnana ed aree circostanti, dove nel passato sono stati segnalati episodi di degrado e disturbo. Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di pattuglie delle stazioni di Montagnana, Casale di Scodosia, Ponso e Castelbaldo e la preziosa collaborazione del Nucleo Cinofili di Torreglia con il cane Corina, sono state identificate 70 persone, controllati 56 veicoli, 12 esercizi pubblici e 8 persone sottoposte ad obblighi e limitazioni della libertà personale.

Gli interventi

Due marocchini di 41 e 30 anni residenti ad Urbana, sono stati trovati in possesso di un bilancino di precisione e 54,08 grammi di hashish e 2,59 grammi di cocaina, che sono stati sequestrati. Per entrambi è scattata la denuncia, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un cittadino marocchino di 21 anni in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in atteggiamento sospetto nei pressi della stazione ferroviaria di Montagnana. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 9,55 grammi di cocaina occultati all’interno del proprio borsello. Pure per lui è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per detenzione ai fini dello spaccio. Un italiano di 38 anni di Casale di Scodosia è stato fermato a bordo della propria autovettura. Ha fin da subito manifestato un comportamento insofferente nei confronti dei militari operanti che, insospettiti, hanno deciso di procedere alla perquisizione dell'abitacolo. E' stata rinvenuta una provetta contenente 7,90 grammi di metadone comperata senza prescrizione. Per l’uomo è scattata la denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Un ventunenne marocchino regolare nel territorio italiano, è stato segnalato alla Prefettura perché trovato con 0,63 grammi di hashish. Inoltre, grazie all’infallibile fiuto del cane Corina, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti, 43 grammi di hashish, occultati in un’aiuola del parcheggio di un supermercato.