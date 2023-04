Con la "coca" a bordo e senza assicurazione fuggono all'alt: due arresti

Dovranno presentarsi tutte le mattine in caserma con l'obbligo di firma dopo aver seminato il panico tra le strade della bassa padovana e della vicina provincia di Verona. Protagonisti di un folle inseguimento andato in scena ieri 4 aprile nella zona di Montagnana due marocchini su Mercedes rispettivamente di 41 e 34 anni. Entrambi in sede di identificazione sono risultati volti noti alle forze dell'ordine per reati pregressi.

Cosa è successo

Tutto è cominciato quando a Montagnana una pattuglia dei carabinieri della locale stazione ha intercettato una Mercedes con due persone a bordo che si muoveva con fare sospetto nei pressi di un supermercato. I militari dell'Arma, che nel corso della giornata hanno usufruito dell'ausilio dei colleghi della Radiomobile di Este e della stazione di Cologna Veneta (Verona), hanno deciso di imporre l'alt al conducente. Quest'ultimo invece di accostare e fermarsi, ha pensato bene di accelerare e far perdere le proprie tracce.

L'inseguimento

Ne è nato un inseguimento nel quale i due marocchini su Mercedes in più occasioni hanno rischiato di provocare incidenti. La folle corsa si è arrestata nella frazione di Cicogna, dove i due fuggitivi si sono scontrati contro un paracarro posto sulla banchina, danneggiando gravemente la Mercedes. Nonostante il mezzo danneggiato i nordafricani hanno provato a proseguire la loro marcia, oltrepassando il confine con la provincia di Verona arrivando fino al comune di Roveredo di Guà. Nel veronese si sono resi protagonisti di ulteriori manovre rischiose, con repentine inversioni di marcia. Alla fine sono tornati verso Montagnana dove sono stati bloccati e arrestati dopo una breve colluttazione. Nella fuga uno dei due occupanti si è disfatto di un involucro contenente 9 grammi di cocaina, che è stato prontamente recuperato. L'auto che hanno utilizzato della fuga è stata sequestrata essendo priva di assicurazione. Dopo essere stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio i nordafricani hanno trascorso la nottata in cella di sicurezza e oggi sono stati processati per direttissima in tribunale a Rovigo. Il giudice ha convalidato l'arresto per entrambi con immediata scarcerazione. I due indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.