L'allarme al 112: «Venite presto, ci sono i ladri a casa mia»

Cerca di mettere a segno un furto in abitazione. Il proprietario di casa lo sorprende e chiama il 112. Per un uomo di 37 anni residente a Montagnana, inevitabili, sono arrivate le manette. E' stato arrestato per furto aggravato. E' successo ieri sera, 24 marzo a Montagnana. Fondamentale alla conclusione lampo dell'indagine è stato il sangue freddo della vittima che ha chiesto subito l'intervento delle forze dell'ordine.

La cronaca

Da quanto ricostruito dai carabinieri nella tarda serata di venerdì è arrivata una telefonata al 112. «Venite presto, ci sono i ladri a casa mia». A parlare è stato il legittimo proprietario dell'immobile che rientrando a casa ha notato la luce accesa nella sua proprietà. Vivendo da solo, ha subito capito di essere rimasto vittima di una visita non gradita. Immediatamente è giunta una pattuglia della Radiomobile di Este e i militari, saliti in casa sorpreso il malvivente in azione. Si tratta di un trentasettenne di Montagnana, già noto alle forze dell'ordine. L'indagato per crearsi un pertugio, ha forzato con un badile una finestra. Ha rovistato in tutte le stanze. Quando è stato bloccato aveva un orologio al polso poco prima trafugato tra gli effetti personali della vittima. E' stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per furto aggravato. Della vicenda è stata messa al corrente l'autorità di Rovigo competente sul territorio.